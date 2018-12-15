На аукционе в Париже продали роман Марселя Пруста за 1,5 млн евро

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ. На аукционе Sothebyʼs в Париже продали первое издание романа «По направлению к Свану» французского писателя Марселя Пруста. Цена лота составила 1,5 млн евро, сообщает Report.
1,5 млн евро — это рекордная сумма продажи для произведений на французском языке.
Роман «По направлению к Свану» был впервые издан в ноябре 1913 года.
Марсель Пруст — французский писатель, новеллист и критик, представитель модернизма в литературе.
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