Письма Эйнштейна с рассуждениями о боге и политике проданы на аукционе за 200 тыс. долларов

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Письма ученого Альберта Эйнштейна с формулами, рассуждениями о боге и политике ушли с молотка в Израиле почти за 210 тыс. долларов, многократно превысив ожидания аукционеров. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили организаторы торгов.

Шесть оригинальных машинописных посланий за подписью великого ученого с добавлениями и правками, внесенными его рукой, были написаны в начале 1950-х годов и адресованы коллегам Эйнштейна Дэвиду Бому и Максу Борну.

Иерусалимский аукционный дом Winners рассчитывал выручить за них в сумме от 33 до 49 тыс. долларов, но за одно только письмо Эйнштейна Бому неназванный покупатель заплатил 84 тыс. долларов.

"Если Бог создал мир, то в число главных его забот, безусловно, не входило сделать миропознание простым для нас", - писал Эйнштейн коллеге, который из-за антикоммунистических гонений, устроенных сенатором Джозефом Маккарти, был вынужден в то время переехать из США в Бразилию.

В дальнейшей переписке Эйнштейн сравнивает настроения в современном ему американском обществе с атмосферой в Германии времен последнего императора Вильгельма II, сочувствует жалобам Бома на проблемы с желудком и дефицит интеллектуальной среды, рассуждает о плюсах и минусах переезда в Израиль.

Одним из лотов аукционеры скомплектовали оригинал письма нобелевскому лауреату Максу Борну с копией послания Эйнштейна тому же адресату с размышлениями о политике и политиках.

"Ты все еще помнишь, как примерно 25 лет тому назад мы вместе ехали на трамвае к зданию Рейхстага, убежденные, что мы можем помочь переделать заседающих там ребят в честных демократов? Как наивны мы были… Могу только смеяться, думая об этом", - писал Эйнштейн в 1944 году.

"Мы оба не понимали, насколько больше всего сидит в спинном мозге по сравнению с головным и насколько крепче оно там держится. Это надо иметь в виду, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлого", - сказано в письме.