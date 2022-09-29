О нас

На аукционе в Британии продали рукопись песни Starman Дэвида Боуи за $218 тыс.

На аукционе в Британии продали рукопись песни Starman Дэвида Боуи за $218 тыс. Рукопись песни Starman британского рок-исполнителя Дэвида Боуи ушла с молотка за 203,5 тыс. фунтов (218 тыс. долларов).
Это интересно
29 сентября 2022 г. 04:13
На аукционе в Британии продали рукопись песни Starman Дэвида Боуи за $218 тыс.

Рукопись песни Starman британского рок-исполнителя Дэвида Боуи ушла с молотка за 203,5 тыс. фунтов (218 тыс. долларов).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на результаты торгов, которые организовал специализирующийся на музыкальных коллекциях аукционный дом Omega Auctions.

Песня Starman была выпущена Дэвидом Боуи в качестве сингла в 1972 году и впоследствии была включена в состав его пятого студийного альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Композиция продолжительностью чуть больше четырех минут рассказывает историю про "звездного человека", который пришел подарить молодому поколению надежду на светлое будущее.

Сам текст был написан голубыми чернилами на листе бумаги А4 в клетку. Рукопись, которая также содержит вносившиеся самим музыкантом правки, изначально оценивалась в 40 тыс. фунтов (43 тыс. долларов), но в итоге была продана в пять раз дороже. Покупателем стал неназванный частный коллекционер, которого представлял один из руководителей Музея старого и нового искусства в австралийском городе Хобарт Оливье Варенн. Ранее эта рукопись, которой с 1980-х годов владел один и тот же человек, выставлялась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в рамках посвященной музыканту экспозиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Сегодня Юпитер окажется на самом близком за 59 лет расстоянии от Земли
Сегодня Юпитер окажется на самом близком за 59 лет расстоянии от Земли
26 сентября 2022 г. 03:47
Британец выиграл более £171 млн в лотерею EuroMillions
Британец выиграл более £171 млн в лотерею EuroMillions
25 сентября 2022 г. 13:44
Над Шотландией замечен крупный метеор 
Над Шотландией замечен крупный метеор 
15 сентября 2022 г. 10:41
Власти Северной Кореи закрывают частные салоны красоты
Власти Северной Кореи закрывают частные салоны красоты
12 сентября 2022 г. 18:31
Древний Камень судьбы поместят в основание коронационного трона Карла III
Древний Камень судьбы поместят в основание коронационного трона Карла III
12 сентября 2022 г. 13:53
В Эфиопии празднуют новый год
В Эфиопии празднуют новый год
12 сентября 2022 г. 03:27
Султан Брунея стал самым долгоправящим монархом из ныне живущих
Султан Брунея стал самым долгоправящим монархом из ныне живущих
10 сентября 2022 г. 07:51
Жители острова Миконос устали от туристов
Жители острова Миконос устали от туристов
5 сентября 2022 г. 08:35
NASA сегодня предпримет повторную попытку запуска к Луне миссии Артемида-1
NASA сегодня предпримет повторную попытку запуска к Луне миссии "Артемида-1"
3 сентября 2022 г. 09:40
NASA опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы
NASA опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы
2 сентября 2022 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi