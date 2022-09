На аукционе в Британии продали рукопись песни Starman Дэвида Боуи за $218 тыс.

Рукопись песни Starman британского рок-исполнителя Дэвида Боуи ушла с молотка за 203,5 тыс. фунтов (218 тыс. долларов).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на результаты торгов, которые организовал специализирующийся на музыкальных коллекциях аукционный дом Omega Auctions.

Песня Starman была выпущена Дэвидом Боуи в качестве сингла в 1972 году и впоследствии была включена в состав его пятого студийного альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Композиция продолжительностью чуть больше четырех минут рассказывает историю про "звездного человека", который пришел подарить молодому поколению надежду на светлое будущее.

Сам текст был написан голубыми чернилами на листе бумаги А4 в клетку. Рукопись, которая также содержит вносившиеся самим музыкантом правки, изначально оценивалась в 40 тыс. фунтов (43 тыс. долларов), но в итоге была продана в пять раз дороже. Покупателем стал неназванный частный коллекционер, которого представлял один из руководителей Музея старого и нового искусства в австралийском городе Хобарт Оливье Варенн. Ранее эта рукопись, которой с 1980-х годов владел один и тот же человек, выставлялась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в рамках посвященной музыканту экспозиции.