На аукционе продали за рекордную сумму картридж с видеоигрой Super Mario

Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года был продан на аукционе Heritage Auctions за рекордные 660 тыс долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает аукционный дом на своей странице в Twitter.

Согласно заявлению Heritage Auctions, такая сумма продажи видеоигры 1986 года бьет предыдущий рекорд - в 2020 году анонимный покупатель отдал за копию игры Super Mario Bros. 114 тыс долларов. Кроме того, финальная цена картриджа 1986 года также побила мировой рекорд среди продаж видеоигр.

Отмечается, что картридж сохранился в идеальном состоянии в запечатанной пластиковой упаковке. Как сообщает агентство AP, видеоигра была приобретена в качестве рождественского подарка, но осталась в ящике стола, где ее нашли в начале 2021 года.

Напомним, что игра Super Mario Bros. одной из первых вышла на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в США и стала для нее самой продаваемой. Данная модель - первая в серии видеоигр о Super Mario Bros. Кроме того, в ней впервые появляется главный отрицательный персонаж игры - Боузер.