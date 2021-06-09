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На аукционе продали самую дорогую марку в мире

На аукционе продали самую дорогую марку в мире Английская компания Stanley Gibbons, являющаяся старейшем в мире филателистическим дилером, приобрела на аукционе Sotheby's марку "Британская Гвиана" - самую дорогую из когда-либо проданных - за $8,3 млн.
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9 июня 2021 г. 04:44
На аукционе продали самую дорогую марку в мире

Английская компания Stanley Gibbons, являющаяся старейшем в мире филателистическим дилером, приобрела на аукционе Sotheby's марку "Британская Гвиана" - самую дорогую из когда-либо проданных - за $8,3 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении фирмы.

Марка номиналом один цент будет выставлена во флагманском магазине Stanley Gibbons на улице Стрэнд в центре Лондона.

Восьмиугольная "Британская Гвиана", напечатанная черной краской на красной, не имеет перфорации. В центре марки находится изображение трехмачтовой шхуны, над которым расположен девиз колонии на латинском языке - Damus Petimus Que Vicissim ("Даем и надеемся получить").

Известная под неофициальным названием "Принцесса филателии", "Британская Гвиана" входила в серию марок, которые были отпечатаны в 1856 году, когда эта колония Великобритании не получила обещанную партию марок от Лондона. Местным почтмейстером было выпущено три серии марок различного достоинства. Из самой дешевой серии номиналом один цент сейчас сохранилась только одна марка, которая и была приобретена Stanley Gibbons.

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