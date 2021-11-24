На аукционе Christie's продана рукопись Эйнштейна за крупную сумму

Рукопись лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года Альберта Эйнштейна, повествующая о подготовке его теории относительности, продана аукционным домом Christie's за 11,6 млн евро.

Рукопись лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года Альберта Эйнштейна, повествующая о подготовке его теории относительности, продана аукционным домом Christie's за 11,6 млн евро.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Этот текст Эйнштейн написал в 1913-1914 годах в Цюрихе вместе со своим швейцарским коллегой и другом Микеле Бессо. Непосредственно Эйнштейну принадлежит 26 страниц, Бессо - 25 страниц, еще три страницы они написали совместно.

"Научные рукописи Эйнштейна этого периода и вообще до 1919 года встречаются редко. Как одна из двух сохранившихся рукописей, документирующих создание общей теории относительности, она дает замечательное представление о работе Эйнштейна и увлекательную перспективу на ум величайшего ученого XX века", - сообщает Christie's.

Прошлые аукционы, на которых выставлялись рукописи Эйнштейна, также вызывали большой ажиотаж. В 2018 году его письмо философу Эриху Гуткинду, посвященное вопросам религии, было продано за 2,9 млн долларов США. Другая серия его писем к Микеле Бессо была продана в 2017 году на онлайн-аукционе за 1,7 млн долларов.