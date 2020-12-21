Палеонтологи нашли мумию волчонка возрастом 57 тысяч лет

В одной из золотых шахт на Аляске палеонтологи случайно нашли древнюю мумию волчонка.

В одной из золотых шахт на Аляске палеонтологи случайно нашли древнюю мумию волчонка.

Как передает Report, описание находки ученые опубликовали в научном журнале Current Biology.

"Это самая полная мумия волка, которую мы когда-либо находили. По сути, мы получили полное тело древнего хищника, за исключением глаз. Благодаря хорошей сохранности останков мы сможем реконструировать жизнь этого волчонка", – рассказала Джулия Мичен, доцент Университета Де-Мойна (США) и один из авторов исследования.

Тела животных и людей могут превращаться в мумии не только благодаря специальному бальзамированию, но и под действием природных процессов, которые мешают останкам разлагаться. Примером подобного может служить мумия ледяного человека Этци, а также иссушенные тела древних индейцев из высокогорных пещер в Перу, Чили и других регионах Южной Америки.