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Палеонтологи нашли мумию волчонка возрастом 57 тысяч лет

Палеонтологи нашли мумию волчонка возрастом 57 тысяч лет В одной из золотых шахт на Аляске палеонтологи случайно нашли древнюю мумию волчонка.
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21 декабря 2020 г. 20:39
Палеонтологи нашли мумию волчонка возрастом 57 тысяч лет

В одной из золотых шахт на Аляске палеонтологи случайно нашли древнюю мумию волчонка.

Как передает Report, описание находки ученые опубликовали в научном журнале Current Biology.

"Это самая полная мумия волка, которую мы когда-либо находили. По сути, мы получили полное тело древнего хищника, за исключением глаз. Благодаря хорошей сохранности останков мы сможем реконструировать жизнь этого волчонка", – рассказала Джулия Мичен, доцент Университета Де-Мойна (США) и один из авторов исследования.

Тела животных и людей могут превращаться в мумии не только благодаря специальному бальзамированию, но и под действием природных процессов, которые мешают останкам разлагаться. Примером подобного может служить мумия ледяного человека Этци, а также иссушенные тела древних индейцев из высокогорных пещер в Перу, Чили и других регионах Южной Америки.

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