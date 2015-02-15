Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Крупнейший город США — Нью-Йорк — прожил рекордный 13-дневный период без убийств, который закончился в субботу, 14 февраля.

Как передает Report, по данным The New York Post, в этот день скончался получивший накануне три огнестрельных ранения житель района Куинс Эрик Роман.

Предыдущее убийство в Нью-Йорке было совершено 1 февраля. В прошлом году, также в феврале, в Нью-Йорке не регистрировались убийства на протяжении 10-дневного периода — с 13-го по 22-ое число.

Нынешний "безубийственный" отрезок времени считается самым продолжительным в криминальной истории города с начала 1990-х годов.

Криминологи затрудняются ответить на вопрос о том, что снизило активность преступников, указывает The New York Times.