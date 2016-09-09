МВД Грузии возбудило дело против привидения

Баку. 9 Сентября. REPORT.AZ/ Теперь в Грузии есть своё «Лох-Несское чудовище».

Как сообщает Report, вот уже более месяца как со страниц прессы не сходят рассказы очевидцев, перепуганных ночными явлениями привидения в посёлке и на озере Кумыси, что находится на подступах к столице Грузии.

«Кумысское привидение» уже видели, как утверждают местные жители, и в соседних сёлах – Кода, Борбало, Асурети и Гоубани. По словам очевидцев, это высокое, худощавое существо с раскрашенным лицом, издающее странные звуки. Сначала оно стучится в окна, чтобы его впустили в дом, а если ему не открывают, начинает ломать стёкла. При попытке изловить его, призрак исчезает.

По словам пресс-службы МВД, сотрудники органов правопорядка не оставили без внимания ни одно сообщение о «Кумысском привидении» и даже возбудили дело по статье 160 Уголовного кодекса, что подразумевает нарушение неприкосновенности жилья или другого имущества, сообщает печатное издание «Тбилисская неделя».

«Следствие началось на основании появления царапин в доме местного жителя Кумыси, и все сообщения проверяются очень тщательно. В дело включаются все факты, которые население связывает с этим неопознанным объектом. На данном этапе ничем существенным мы не располагаем», - заявили в пресс-службе МВД.

Как отметили правоохранители, ситуация осложняется ещё и тем, что все свидетели описывают увиденное ими явление по-разному.