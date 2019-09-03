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Мужчине грозит тюрьма за то, что он купил билет, но не улетел

​Мужчине грозит тюрьма за то, что он купил билет, но не улетел

Мужчине грозит тюрьма за то, что он купил билет, но не улетел.

Как передаёт Report, об этом сообщило издательство “Sun”.

В Сингапуре мужчине грозит два года тюрьмы и штраф более 13 тысяч евро за то, что он не воспользовался купленным билетом.

27-летний пассажир купил авиабилет, чтобы попасть в транзитную зону аэропорта и проводить свою жену. На рейс он не сел, его задержали прямо в транзитной зоне, пишет Sun.

Как оказалось, он нарушил местный закон по которому человек, получивший посадочный талон, имеет право находиться в транзитной зоне только если намерен путешествовать.

Полиция даже опубликовала сообщение в Facebook, где напомнила, что транзитные зоны аэропорта Чанги являются охраняемыми территориями.

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