Мужчине грозит тюрьма за то, что он купил билет, но не улетел.

Как передаёт Report, об этом сообщило издательство “Sun”.

В Сингапуре мужчине грозит два года тюрьмы и штраф более 13 тысяч евро за то, что он не воспользовался купленным билетом.

27-летний пассажир купил авиабилет, чтобы попасть в транзитную зону аэропорта и проводить свою жену. На рейс он не сел, его задержали прямо в транзитной зоне, пишет Sun.

Как оказалось, он нарушил местный закон по которому человек, получивший посадочный талон, имеет право находиться в транзитной зоне только если намерен путешествовать.

Полиция даже опубликовала сообщение в Facebook, где напомнила, что транзитные зоны аэропорта Чанги являются охраняемыми территориями.