Мужчина вылечился от коронавируса и умер

Мужчина из Австралии умер от респираторных осложнений, возникших через девять месяцев после заражения коронавирусом.

Мужчина из Австралии умер от респираторных осложнений, возникших через девять месяцев после заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом пишет Mirror .

У пациента диагностировали коронавирусную инфекцию еще в марте. Незадолго до смерти мужчина сдал тест на COVID-19, и он показал отрицательный результат. Через девять месяцев после заражения пациент умер от респираторных осложнений, связанных с SARS-CoV-2.

Главный врач Нового Южного Уэльса доктор Керри Чант сказала, что смерть этого человека продемонстрировала опасные для жизни долгосрочные последствия инфекции.