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Мужчина вылечился от коронавируса и умер

Мужчина вылечился от коронавируса и умер Мужчина из Австралии умер от респираторных осложнений, возникших через девять месяцев после заражения коронавирусом.
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29 декабря 2020 г. 23:43
Мужчина вылечился от коронавируса и умер

Мужчина из Австралии умер от респираторных осложнений, возникших через девять месяцев после заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом пишет Mirror.

У пациента диагностировали коронавирусную инфекцию еще в марте. Незадолго до смерти мужчина сдал тест на COVID-19, и он показал отрицательный результат. Через девять месяцев после заражения пациент умер от респираторных осложнений, связанных с SARS-CoV-2.

Главный врач Нового Южного Уэльса доктор Керри Чант сказала, что смерть этого человека продемонстрировала опасные для жизни долгосрочные последствия инфекции.

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