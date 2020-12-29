Мужчина вылечился от коронавируса и умер

Мужчина из Австралии умер от респираторных осложнений, возникших через девять месяцев после заражения коронавирусом.
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У пациента диагностировали коронавирусную инфекцию еще в марте. Незадолго до смерти мужчина сдал тест на COVID-19, и он показал отрицательный результат. Через девять месяцев после заражения пациент умер от респираторных осложнений, связанных с SARS-CoV-2.
Главный врач Нового Южного Уэльса доктор Керри Чант сказала, что смерть этого человека продемонстрировала опасные для жизни долгосрочные последствия инфекции.