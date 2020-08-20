Мужчина укрылся от дождя в магазине и стал миллионером

В СШАмужчина купил выигрышный лотерейный билет, когда пережидал дождь в одном из магазинов.

В США мужчина купил выигрышный лотерейный билет, когда пережидал дождь в одном из магазинов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, случай произошел в штате Вирджиния. Ливень настиг местного жителя Гарленда Харрисона во время прогулки. Мужчина начал в спешке искать место, чтобы укрыться от дождя, и решил зайти в магазин. Там он купил лотерейный билет.

Как рассказал Харрисон, придя домой, он осознал, что сорвал джекпот. Выигрыш американца составил почти 158,4 тысячи долларов США.

"Выигрывать приятно", - прокомментировал свою удачу американец.

Харрисон заявил, что пока не решил, на что потратит деньги.