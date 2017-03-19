Мужчина проник в кабинет личного поместья Трампа и сделал селфи

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Мужчина проник в рабочий кабинет президента США Дональда Трампа в его личной резиденции Мар-а-Лаго, оставшись незамеченным Секретной службой, и сделал там селфи.

Как передает Report, об этом пишет газета New York Post.

"Проскользнули через Секретную службу, чтобы сделать это селфи. Они могли бы сказать нам, чтобы мы туда не ходили", — такой надписью сопроводил свою фотографию в соцсетях Джозеф Янг.

Свое селфи он сделал на фоне портрета молодого Трампа.

Позже Янг удалил этот пост, однако он успел широко "разойтись" по сети, вызвав разную реакцию пользователей по поводу качества работы Секретной службы США: одни обрушились на агентов с критикой, тогда как другие решили, что у службы "тяжелая неделя".