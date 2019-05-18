 Наверх

Мужчина напал на Арнольда Шварценеггера на соревнованиях - ФОТО - ВИДЕО

​Мужчина напал на Арнольда Шварценеггера на соревнованиях

Мужчина набросился на актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, когда он общался с поклонниками на соревнованиях по бодибилдингу Арнольд Классик в Африке.

Как передает Report, на кадрах, размещенных в Сети, видно, как неизвестный с разбега подпрыгнул и сильно ударил артиста ногами по спине. После удара Шварценеггер упал.

Нападавшего задержала охрана.

Сообщается, что здоровье кинозвезды не пострадало. Уже через несколько минут Арнольд Шварценеггер вернулся на своё место и продолжил общаться со зрителями.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi