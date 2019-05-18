Мужчина напал на Арнольда Шварценеггера на соревнованиях - ФОТО - ВИДЕО

Мужчина набросился на актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, когда он общался с поклонниками на соревнованиях по бодибилдингу Арнольд Классик в Африке.

Как передает Report, на кадрах, размещенных в Сети, видно, как неизвестный с разбега подпрыгнул и сильно ударил артиста ногами по спине. После удара Шварценеггер упал.

Нападавшего задержала охрана.

Сообщается, что здоровье кинозвезды не пострадало. Уже через несколько минут Арнольд Шварценеггер вернулся на своё место и продолжил общаться со зрителями.