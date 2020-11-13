Мужчина 17 лет каждый день кормит стаю енотов по просьбе покойной жены

Житель Канады каждый вечер кормит стаю енотов по желанию своей покойной супруги.

Житель Канады каждый вечер кормит стаю енотов по желанию своей покойной супруги.

Как передает Report, на его YouTube-канал с видеороликами кормления обратил внимание портал Bored Panda .

Джеймс Блэквуд проживает в провинции Новая Шотландия и вот уже 25 лет подкармливает енотов, живущих в лесах. Причем, судя по этим кадрам, он дает животным хот-доги, шоколадное печенье и собачий корм. Один из роликов, на котором Джеймс кормит енотов из ведра на крыльце своего дома, набрал более 5 миллионов просмотров.

"Шел снег, температура минусовая, еноты были очень голодны и знали, что им нужно запастись на долгую зиму", - рассказал он.

По словам Джеймса, изначально идея кормить енотов принадлежала его покойной жене.

"Она умерла в 2003 году от рака и умоляла меня на смертном одре позаботиться о ее енотах, кошках и об ее матери. Я выполнил ее желание и в течение следующих десяти лет заботился о кошках и ее матери. У меня здесь живут две кошки-спасатели, Коннор и Шарлотта, но они остаются дома. Специальное примечание: спасибо за любезные предложения денег и подарков, но я не могу их принять. Я бы предпочел, чтобы вы сделали пожертвования в местную организацию SPCA или службы защиты животных в ваших районах", - сообщил Джеймс своим подписчикам.