Мужчина 17 лет каждый день кормит стаю енотов по просьбе покойной жены

Житель Канады каждый вечер кормит стаю енотов по желанию своей покойной супруги.
Как передает Report, на его YouTube-канал с видеороликами кормления обратил внимание портал
Джеймс Блэквуд проживает в провинции Новая Шотландия и вот уже 25 лет подкармливает енотов, живущих в лесах. Причем, судя по этим кадрам, он дает животным хот-доги, шоколадное печенье и собачий корм. Один из роликов, на котором Джеймс кормит енотов из ведра на крыльце своего дома, набрал более 5 миллионов просмотров.
"Шел снег, температура минусовая, еноты были очень голодны и знали, что им нужно запастись на долгую зиму", - рассказал он.
По словам Джеймса, изначально идея кормить енотов принадлежала его покойной жене.
"Она умерла в 2003 году от рака и умоляла меня на смертном одре позаботиться о ее енотах, кошках и об ее матери. Я выполнил ее желание и в течение следующих десяти лет заботился о кошках и ее матери. У меня здесь живут две кошки-спасатели, Коннор и Шарлотта, но они остаются дома. Специальное примечание: спасибо за любезные предложения денег и подарков, но я не могу их принять. Я бы предпочел, чтобы вы сделали пожертвования в местную организацию SPCA или службы защиты животных в ваших районах", - сообщил Джеймс своим подписчикам.