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Мумии фараонов перевезут в новый музей в Каире

Мумии фараонов перевезут в новый музей в Каире Сегодня, 22 царские мумии, несколько десятилетий хранившиеся в Египетском национальном музее в центре Каира, будут в торжественной обстановке перевезены в новый Национальный музей египетской цивилизации в районе Фустат.
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3 апреля 2021 г. 01:28
Мумии фараонов перевезут в новый музей в Каире

Сегодня, 22 царские мумии, несколько десятилетий хранившиеся в Египетском национальном музее в центре Каира, будут в торжественной обстановке перевезены в новый Национальный музей египетской цивилизации в районе Фустат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, организованный министерством туризма и по делам древностей "Золотой парад фараонов" призван привлечь максимальное внимание общественности к этому важному для Египта культурному событию.

Ожидается, что шествие начнется на закате и продлится около часа. С этой целью в центре города будет перекрыто движение автотранспорта, прекратит работу станция метро "Анвар Садат". Саркофаги с мумиями, чей возраст превышает 3 тыс. лет, будут транспортировать на специальных колесницах, стилизованных под древние средства передвижения, с именами правителей, написанными иероглифами, а уже в музее в Фустате царские останки поместят в мягкие бескислородные азотные камеры для защиты от влаги, грибка, бактерий и насекомых.

На новое место перевезут мумии 18 фараонов и четырех цариц XVII, XVIII, XIX и XX династий, включая самого известного властителя Древнего Египта Рамзеса II, Сети I, Тутмоса III, а также Хатшепсут, правившую страной в мужском обличье.

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