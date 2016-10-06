Мухаммад является самым популярным мужским именем в Израиле

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Управление регистрации населения и иммиграции Израиля опубликовало данные о наиболее популярных именах, которые давали новорожденным в течение последних девяти лет. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в целом по стране, наиболее популярным были мужские имена Мухаммад, Йосеф (а также Юсуф) и Давид.

При этом в еврейском секторе самыми популярным оказались имена Давид, Ури (а также Ори) и Ариэль.

Самые популярные женские имена в целом по стране: Тамар, Адель и Мария.

В еврейском секторе: Тамар, Адель и Абигайль.