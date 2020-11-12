Мошенник стал известным актером в попытке скрыться от следствия

В Екатеринбурге задержали афериста, который шесть лет скрывался от следствия, при этом став известным актером.

В Екатеринбурге задержали афериста, который шесть лет скрывался от следствия, при этом став известным актером.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, настоящая фамилия актера Ванецкого, которого арестовали после спектакля в одном из театров, - Аверкин. Он был директором авторынка в Тюмени. Чтобы скрыться от следователей, он стал актером и в течение многих лет выходил на поклоны. От гастролей мужчина отказывался, так как не мог купить билет на свой паспорт.

"Конечно, шок, непонимание, кто, что это за люди вообще. Как могли взять и вывезти человека", - прокомментировала инцидент актриса и близкая знакомая злоумышленника Ирина Францева.

По ее словам, правоохранители объяснили ей, что мужчина находится в розыске, и его увозят в Тюмень.

Директор тюменского авторынка ранее переоформлял на себя автомобили, которые выставлялись на продажу. Средства получал он лично, а не продавцы.

"Скрываясь от правоохранительных органов мужчина переехал в Екатеринбург, где представлялся вымышленным именем, ссылаясь на утерю паспорта. Стражи определили местоположение подозреваемого и задержали его", - объяснила врио начальника пресс-службы ОМВД по Тюменской области Наталья Хорошева.