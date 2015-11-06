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    Мошенник обрушил акции инвесторов при помощи Twitter

    Трейдер Алан Крейг создал в социальной сети поддельный аккаунты крупных аналитических агентств Muddy Waters Research и Citron Research

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против торговца ценными бумагами, который обрушил акции двух компании при помощи ложных твитов, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Трейдер Алан Крейг создал в социальной сети поддельный аккаунты крупных аналитических агентств Muddy Waters Research и Citron Research и разместил от их имени ложные сообщения о публичных компаниях Audience и Sarepta Therapeutics, в том числе, о том, что против них начаты расследования.

    В результате, стоимости акций этих компаний упали, и инвесторы на рынке понесли значительные финансовые потери, при этом мошеннику не удалось заработать за счет покупки и продажи этих ценных бумаг.

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