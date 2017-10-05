Могила Санта Клауса найдена в Турции

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Турецкие археологи заявили, что обнаружили место захоронения Николая Чудотворца, который является прообразом Санта-Клауса.

По мнению ученых останки святого Николая хранятся - под древней церковью в Демре на юге страны, передает Report со ссылкой на The Telegraph.

К такому выводу археологи пришли после электронных исследований, выявивших полости под церковью в Демре. Ученые считают, что в ней может находиться нетронутое тело святого.

В настоящее время считается, что после своей смерти в 343 году нашей эры святой Николай был похоронен в Демре, где покоился до 11 века. В 1087 году контрабандисты из числа итальянских купцов перевезли останки в итальянский Бари, в базилику Бари-ди-Сан-Никола.

Однако турецкие эксперты утверждают, что останки, находящиеся за границей, принадлежат обыкновенному священнику, а не легендарному епископу IV века.

У исследователей пока нет доступа к останкам, поскольку при раскопках могут быть повреждены каменные барельефы и мозаики. Однако, по словам ученых, в будущем им удастся добраться до могилы.