"Мисс Земля-2014" стала уроженка Филиппин

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В конкурсе "Мисс Земля-2014" победу одержала представительница Филиппин Джеми Харрел.

Финал смотра красавиц прошел на филиппинском острове Лусон. На завершающем – интеллектуальном – этапе победительница ответила, что спасать планету от глобального потепления будет, обучая детей и рассказывая им о защите планеты, передает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Второе место и титул "Мисс Воздух" завоевала американка Андреа Нью, третье место и титул "Мисс Вода" – представительница Венесуэлы Мария Александра Родригез. Россиянка стала "Мисс Огонь".

Джеми Харрел 20 лет, ее рост 170 сантиметров. Новоиспеченная "Мисс Земля" любит путешествовать и отличается трудолюбием, принимает жизнь "с гордо поднятой головой и сияющей улыбкой".