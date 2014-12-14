"Мисс Мира" стала представительница ЮАР

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Ролен Штраус из ЮАР стала победительницей конкурса "Мисс Мира", проходившего в Лондоне. Об этом сообщается на официальном сайте премии, где велась прямая трансляция конкурса.

Второе место заняла Эдина Кулшар из Венгрии, третьей стала представительница США Элизабет Сафрит.

Россиянка Анастасия Костенко в первую десятку не попала, хотя букмекеры считали ее одной из фавориток. В итоге она попала в топ-25.

22-летняя Штраус учится на четвертом курсе медицинского факультета и мечтает стать врачом. В свободное время, как сообщается в анкете на сайте премии, Штраус любит играть в гольф и читать.

В 2013 году титул "Мисс Мира" достался Меган Янг, представлявшей Филиппины, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.