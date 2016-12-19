"Мисс мира 2016" стала представительница Пуэрто-Рико

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле стала обладательницей титула "Мисс мира – 2016" на завершимся в воскресенье в США конкурсе красоты.

Как передает Report, об этом сообщают организаторы конкурса в Twitter.

В пятерку финалистов, помимо Дель Валле, вошли также девушки из Кении, Индонезии, Доминиканской республики и Филиппин. Россию на конкурсе представляла жительница Тюмени 18-летняя Яна Добровольская.

Первой вице-мисс стала представительница Доминиканской Республики Яритза Мигелина Рейес Рамирес, а второй - гражданка Индонезии Наташа Маннуэла.

Конкурс "Мисс мира", организованный в 1951 году, является старейшим из существующих конкурсов красоты.

Всего в конкурсе участвовало 117 девушек.