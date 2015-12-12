​Мишель Обама выпустила свой первый рэп-клип - ВИДЕО

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама вместе с комиком Джеем Фарао записали свое первое рэп-видео о значении высшего образования.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, в клипе они призывают детей идти в колледж: «Если вы хотите пилотировать самолеты, вы должны идти в колледж».

Данное видео, созданное при помощи Gregory Brothers и CollegeHumor, является частью кампании Обамы Reach Higher. Она направлена на то, чтобы помочь детям получить высшее образование.

В рамках кампании детей информируют о возможностях обучения в колледже, помогают им разобраться в финансовой помощи и поддерживают школьных консультантов.