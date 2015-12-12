 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Мишель Обама выпустила свой первый рэп-клип - ВИДЕО

    Первая леди ратует за ценность высшего образования

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама вместе с комиком Джеем Фарао записали свое первое рэп-видео о значении высшего образования.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, в клипе они призывают детей идти в колледж: «Если вы хотите пилотировать самолеты, вы должны идти в колледж».

    Данное видео, созданное при помощи Gregory Brothers и CollegeHumor, является частью кампании Обамы Reach Higher. Она направлена на то, чтобы помочь детям получить высшее образование.

    В рамках кампании детей информируют о возможностях обучения в колледже, помогают им разобраться в финансовой помощи и поддерживают школьных консультантов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi