Минобороны Нигера: Вывод французских войск благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране

Вывод французских войск из Нигера благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране.
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"Французские войска покинули Нигер, последние солдаты ушли 22 декабря. Что касается влияния на безопасность в нашей стране, то следует сказать, что этот вывод войск, с одной стороны, позволил нам ясно увидеть картину борьбы, которую мы ведем против терроризма, а с другой - осознать собственную ответственность. Можно сказать, что их вывод оказал положительное влияние на нашу борьбу с терроризмом", - заявил генерал Моди.