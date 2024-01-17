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Минобороны Нигера: Вывод французских войск благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране

Минобороны Нигера: Вывод французских войск благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране Вывод французских войск из Нигера благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране.
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17 января 2024 г. 18:22
Минобороны Нигера: Вывод французских войск благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране

Вывод французских войск из Нигера благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны Нигера генерал Салифу Моди.

"Французские войска покинули Нигер, последние солдаты ушли 22 декабря. Что касается влияния на безопасность в нашей стране, то следует сказать, что этот вывод войск, с одной стороны, позволил нам ясно увидеть картину борьбы, которую мы ведем против терроризма, а с другой - осознать собственную ответственность. Можно сказать, что их вывод оказал положительное влияние на нашу борьбу с терроризмом", - заявил генерал Моди.

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