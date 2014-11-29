Миллионер подарил всем жителям своей деревни по вилле

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/Китайский бизнесмен Сюн Шуихуа, сделавший миллионы на металлургии, построил для жителей деревни, из которой он родом, по фешенебельной вилле, сообщает Report со ссылкой на "Россия-24". Так он отплатил своим землякам, кто был добр к нему в детстве, когда миллионер был нищим мальчиком.

Бульдозеры сравняли с землей все деревянные постройки, уничтожили грязные дороги, на месте которых выросли чистые светлые дома. Теперь 72 семьи переехали в новое жилье и ходят по новым чистым улицам.

Кроме того, стариков и людей с низким достатком миллионер обеспечил трехразовым бесплатным питанием.

Новая деревня обошлась бизнесмену в 6 с лишним миллионов долларов, однако он говорит, что для него эти траты не представляли сложности, поскольку он заработал столько денег, сколько не смог бы потратить за всю оставшуюся жизнь.





