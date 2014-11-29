Миллионер подарил всем жителям своей деревни по вилле

Бульдозеры сравняли с землей все деревянные постройки, уничтожили грязные дороги, на месте которых выросли чистые светлые дома. Теперь 72 семьи переехали в новое жилье и ходят по новым чистым улицам.
Кроме того, стариков и людей с низким достатком миллионер обеспечил трехразовым бесплатным питанием.
Новая деревня обошлась бизнесмену в 6 с лишним миллионов долларов, однако он говорит, что для него эти траты не представляли сложности, поскольку он заработал столько денег, сколько не смог бы потратить за всю оставшуюся жизнь.
News DepartmentАвтор новости
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