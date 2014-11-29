 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Миллионер подарил всем жителям своей деревни по вилле

    Так он отплатил своим землякам, кто был добр к нему в детстве, когда миллионер был нищим мальчиком

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/Китайский бизнесмен Сюн Шуихуа, сделавший миллионы на металлургии, построил для жителей деревни, из которой он родом, по фешенебельной вилле, сообщает Report со ссылкой на "Россия-24". Так он отплатил своим землякам, кто был добр к нему в детстве, когда миллионер был нищим мальчиком.

    Бульдозеры сравняли с землей все деревянные постройки, уничтожили грязные дороги, на месте которых выросли чистые светлые дома. Теперь 72 семьи переехали в новое жилье и ходят по новым чистым улицам.

    Кроме того, стариков и людей с низким достатком миллионер обеспечил трехразовым бесплатным питанием.

    Новая деревня обошлась бизнесмену в 6 с лишним миллионов долларов, однако он говорит, что для него эти траты не представляли сложности, поскольку он заработал столько денег, сколько не смог бы потратить за всю оставшуюся жизнь.



    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi