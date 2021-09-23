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Миллиметровое летающее устройство без мотора создали в США

Миллиметровое летающее устройство без мотора создали в США Ученые из Северо-Западного университета в США разработали микроскопический чип, способный летать в воздухе, словно листок.
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23 сентября 2021 г. 05:29
Миллиметровое летающее устройство без мотора создали в США

Ученые из Северо-Западного университета в США разработали микроскопический чип, способный летать в воздухе, словно листок.

Как передает Report, об изобретении сообщается в журнале Nature.

Размер нового устройства составляет порядка одного миллиметра. Оно не оборудовано мотором и активными управляющими поверхностями. При этом его необычная конструкция позволяет следовать за воздухом и медленно снижаться, будто листок.

Стабилизация спуска чипа осуществляется при помощи трех маленьких крылышек, расположенных звездообразно. С их помощью устройство вращается и таким образом может улетать на большое расстояние. В чипе есть набор сенсоров, снабжен батареей, антенной для связи и памятью для хранения данных.

"Нашей целью было сделать крылатую микроэлектронную систему, которая позволила бы нам рассеять высокофункциональные устройства по большой площади для контроля загрязнений, поиска патогенов и многого другого. Нас на это вдохновила природа. В течение миллиардов лет растения вырабатывали семена со сложной аэродинамикой, а мы позаимствовали эту концепцию", - подчеркнул главный разработчик Джон Роджерс.

В течение продолжительного времени инженеры занимались изучением строения различных видов семян. Они выяснили, что самыми подходящими являются семена Tristellateia, имеющие форму звезды, которую впоследствии доработали в лаборатории.

Авторы работы считают, что перед использованием летающий чип следует модифицировать, сделав его биоразлагаемым - это позволит не замусоривать окружающую среду. Ученые уже проводят работу в этом направлении, создав опытные разлагаемые микросхемы и полимерные материалы крыльев, растворяющиеся водой со временем.

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