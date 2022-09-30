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МИД Японии: японский дипломат выехал из РФ 28 числа, но еще не прибыл в страну

МИД Японии: японский дипломат выехал из РФ 28 числа, но еще не прибыл в страну Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что высланный из Владивостока японский дипломат выехал из России 28 сентября, но еще не прибыл в страну.
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30 сентября 2022 г. 06:53
МИД Японии: японский дипломат выехал из РФ 28 числа, но еще не прибыл в страну

Высланный из Владивостока японский дипломат выехал из России 28 сентября, но еще не прибыл в страну.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

"Дипломат покинул Россию 28 числа, но пока не приехал в Японию. В связи с характером обстоятельств я воздержусь от подробностей", - рассказал министр.

Ранее стало известно, что консул Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, который был задержан ФСБ РФ за сбор секретных сведений, вылетел из Владивостока в Москву, откуда покинет территорию России.

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