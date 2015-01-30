​Microsoft намерена инвестировать в альтернативный Android

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Компания Microsoft может принять участие в очередном раунде инвестирования компании Cyanogen, разрабатывающей альтернативную оболочку для смартфонов на Android, передает Report со ссылкой на Wall Street Journal.

Источники издания сообщают, что Microsoft станет частником инвестиционного раунда Cyanogen общим объемом 70 млн. долларов.

Ранее Cyanogen получила инвестиции в размере 30 млн. долларов.

Cyanogen Mod - одна из самых популярных альтернативных прошивок на основе Android. По данным, озвученным самой компанией Cyanogen, ее используют около 50 млн. пользователей.