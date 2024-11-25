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Международная выставка яхт пройдет в городе Санья на Хайнане 5-8 декабря

Международная выставка яхт пройдет в городе Санья на Хайнане 5-8 декабря Международная выставка яхт в этом году состоится 5-8 декабря в китайском городе Санья (южная провинция Хайнань).
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25 ноября 2024 г. 12:59
Международная выставка яхт пройдет в городе Санья на Хайнане 5-8 декабря

Международная выставка яхт в этом году состоится 5-8 декабря в китайском городе Санья (южная провинция Хайнань).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета "Санья жибао".

Данное мероприятие, которое пройдет в Международном яхтенном центре, призвано продемонстрировать уникальные преимущества города Санья для развития яхтенной индустрии Хайнаня. В экспозицию войдут как сами лодки, так и различная продукция для отдыха и развлечения на воде.

Особое внимание, согласно сообщению Управления коммерции города Санья, будет уделено интеллектуальным и экологически чистым технологиям, креативному дизайну, а также передовым выставочным методикам. Организаторы рассчитывают привлечь ведущие китайские и мировые бренды. Гостей выставки ожидают красочные представления как на суше, так и на воде, отраслевые форумы, конкурсы и многое другое.

Официальным мероприятием выставки станет вручение отраслевых наград China Yacht Awards Ceremony. Кроме того, впервые на данной выставке будут представлены проекты речных круизов на яхтах.

Санья в последние годы постоянно признается лучшим городом Китая для яхтенного туризма. К концу 2023 года в нем было зарегистрировано свыше 1,3 тыс. яхт, а число принятых туристов в данной индустрии превысило 1 млн человек.

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