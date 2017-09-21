 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Между Пекином и Шанхаем запустили самый быстрый поезд в мире

    Высокоскоростной состав, названный Фусин (Возрождение), может разгоняться до 350 км в час© South China Morning Post

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Китае запустили самый быстрый поезд в мире по маршруту Пекин-Шанхай, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Высокоскоростной состав, названный "Фусин" ("Возрождение"), может разгоняться до 350 км в час и тратит на весь маршрут между двумя городами 4 часа 28 минут - на полтора часа меньше, чем другие поезда. Данный состав – самый быстрый в мире коммерческий поезд.

    "Фусин" будет курсировать семь раз в день.

    Отметим, что железнодорожная ветка Пекин-Шанхай – одна из самых загруженных в КНР. Ежегодно ей пользуются более ста миллионов пассажиров.

    Технически все китайские скоростные поезда могут разгоняться до 350 км в час, однако "Фусин" тратит на это на 10% меньше электроэнергии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi