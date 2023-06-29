Месси сыграл роль в аргентинском телесериале

Нападающий Лионель Месси дебютировал в популярном аргентинском сериале Los Protectores и "удивил" своей игрой коллег.

Нападающий Лионель Месси дебютировал в популярном аргентинском сериале Los Protectores и "удивил" своей игрой коллег.

Как передает Report со ссылкой на Goal, сериал посвящен трем футбольным агентам, которые объединяются, чтобы спасти свою карьеру и избежать банкротства. 36-летний футболист появился в первом эпизоде ​​​​второго сезона, где агенты навещают Месси в Париже и предлагают ему предприятие по поддержке молодых игроков.

В августе 2021 года аргентинец после 17 лет в "Барселоне" перебрался в "Пари Сен-Жермен". Его контракт с французским клубом истек в июне 2023 года.

В последние месяцы игры за парижан Месси испытывал давление и негатив от фанатов. Они также были недовольны отъездом нападающего по ходу сезона на отдых в Саудовскую Аравию. Клубу пришлось отстранить игрока, но после публичных извинений он снова тренировался с основным составом.

Перед летним трансферным окном СМИ сообщали о трех развитиях карьеры нападающего: переходе в "Интер Майами", переезде в Саудовскую Аравию и возвращению в "Барселону". Месси остановил свой выбор на первом варианте.