О нас

Месси сыграл роль в аргентинском телесериале

Месси сыграл роль в аргентинском телесериале Нападающий Лионель Месси дебютировал в популярном аргентинском сериале Los Protectores и "удивил" своей игрой коллег.
Это интересно
29 июня 2023 г. 06:28
Месси сыграл роль в аргентинском телесериале

Нападающий Лионель Месси дебютировал в популярном аргентинском сериале Los Protectores и "удивил" своей игрой коллег.

Как передает Report со ссылкой на Goal, сериал посвящен трем футбольным агентам, которые объединяются, чтобы спасти свою карьеру и избежать банкротства. 36-летний футболист появился в первом эпизоде ​​​​второго сезона, где агенты навещают Месси в Париже и предлагают ему предприятие по поддержке молодых игроков.

В августе 2021 года аргентинец после 17 лет в "Барселоне" перебрался в "Пари Сен-Жермен". Его контракт с французским клубом истек в июне 2023 года.

В последние месяцы игры за парижан Месси испытывал давление и негатив от фанатов. Они также были недовольны отъездом нападающего по ходу сезона на отдых в Саудовскую Аравию. Клубу пришлось отстранить игрока, но после публичных извинений он снова тренировался с основным составом.

Перед летним трансферным окном СМИ сообщали о трех развитиях карьеры нападающего: переходе в "Интер Майами", переезде в Саудовскую Аравию и возвращению в "Барселону". Месси остановил свой выбор на первом варианте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMessi Argentina serialına çəkilib

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi