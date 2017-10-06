Месси откроет парк развлечений в Китае - ВИДЕО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Аргентинский форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси представил проект собственного парка развлечений.

Как передает Report, об этом сoобщает Marca.

Парк, площадь которого составит 80 тысяч квадратных метров и в котором будут размещены 20 экспозиций, будет открыт в 2020-м году в китайском Нанкине.

Месси не будет единственной звездой парка. В Messi Experience Park найдется также место Криштиану Роналду и другим звездам мирового футбола.