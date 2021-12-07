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Меркель впервые за 11 лет не вошла в список самых влиятельных женщин мира

Меркель впервые за 11 лет не вошла в список самых влиятельных женщин мира Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые за 11 лет не вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.
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7 декабря 2021 г. 23:10
Меркель впервые за 11 лет не вошла в список самых влиятельных женщин мира
Ангела Меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые за 11 лет не вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.

Как передает Report, об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный на сайте издания.

До этого на протяжении 10 лет подряд она возглавляла рейтинг, но выбыла из него после ухода из политики. При этом в список влиятельных женщин попали другие лидеры - например, премьер Дании Метте Фредериксен и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В 2021 году список возглавила писательница Маккензи Скотт, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса.

Канцлер Германии Ангела Мергель уйдет в отставку 8 декабря после избрания лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца новым канцлером.

2 декабря прошла торжественная церемония прощания армии с действующим канцлером Ангелой Меркель. На церемонию были приглашены 200 человек - все 52 федеральных министра времен ее правления и другие соратники. В течение всего дня военный оркестр репетировал любимые музыкальные композиции Меркель, которые по традиции она сама выбрала для мероприятия.

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