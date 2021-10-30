Меркель рассказала, чем займется на пенсии

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что будет делать после окончания политической карьеры.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung , что будет делать после окончания политической карьеры.

"Я вижу, что есть ряд вещей, которых мне как канцлеру не хватало. Может быть, немного путешествий, чтение или просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдет ничего судьбоносного. Этого я жду", - поделилась она.

Как передает Report, ранее немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий. Впоследствии она рассказала газете, что в этот момент испытала чувства облегчения и благодарности.

До этого политик заявила, что собирается "вернуться в Италию" после отставки с поста главы правительства Германии.