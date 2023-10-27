Мэрия Тбилиси потратит на новую центральную новогоднюю елку свыше $270 тыс.

Новая центральная новогодняя елка Тбилиси будет стоить 730 тыс. лари (более 270 тыс. долларов).

Новая центральная новогодняя елка Тбилиси будет стоить 730 тыс. лари (более 270 тыс. долларов).

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Муниципальная компания "Тбилсервис групп" объявила электронный тендер без аукциона на сайте Агентства госзакупок. Согласно тендерной документации, елка должна выглядеть следующим образом: длина - 24 метра, количество ветвей - 365, шторы-гирлянды - 120 и 100 аксессуаров для украшения с нейтральным освещением. Гарантия не менее двух лет.

Главная елка, установленная на проспекте Руставели в центре Тбилиси, загорелась в новогоднюю ночь 2023 года. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с пиротехникой. Сначала очевидцы увидели дым, затем загорелась одна из елочных игрушек. На место оперативно прибыли спасатели, которым удалось за короткое время потушить пожар.