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    Mercedes-Benz создала первый в своей истории пикап

    Серийное производство планируют начать в 2017 году

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Немецкая компания Mercedes-Benz создала первый в своей истории пикап. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, премиальная модель X-Class пока носит статус концепт-кара.

    Серийное производство планируют начать в 2017 году. 

    Автомобиль получит дизельный и бензиновый двигатели V6 и будет оснащен теми же системами безопасности, которые функционируют на седанах марки.

    Машина представлена в двух версиях: stylish explorer и powerful adventurer в белом и желтом цвете. 

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