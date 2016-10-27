Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Немецкая компания Mercedes-Benz создала первый в своей истории пикап.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, премиальная модель X-Class пока носит статус концепт-кара.

Серийное производство планируют начать в 2017 году.

Автомобиль получит дизельный и бензиновый двигатели V6 и будет оснащен теми же системами безопасности, которые функционируют на седанах марки.

Машина представлена в двух версиях: stylish explorer и powerful adventurer в белом и желтом цвете.