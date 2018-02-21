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    Мэр Тбилиси привел своего щенка на заседание городского правительства - ФОТО

    Каха Каладзе назвал собаку Тифани

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Мэр Тбилиси Каха Каладзе привел собаку на заседание городского правительства. Как передает Report cо ссылкой на "Новости-Грузия", сотрудники мэрии Тбилиси распространили в фейсбуке фотографию щенка, которого мэр Тбилиси на прошлой неделе забрал из муниципального приюта для животных.

    Каха Каладзе назвал собаку Тифани. В своем инстаграме политик уже выставлял видео, на котором видно, как его дети играют с собакой в рабочем кабинете мэра.

    Видимо, щенок действительно живет в мэрии, так как сегодня Тифани была замечена в зале, где проходило заседание городского правительства. "Это новый сотрудник мэрии", - уже шутят пользователи грузинского фейсбука.

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