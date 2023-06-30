Меланья Трамп продает NFT в виде главных достопримечательностей США

Бывшая первая леди США Меланья Трамп запустила коллекцию NFT под названием "1776" в преддверии Дня независимости США, отмечаемого 4 июля.

Бывшая первая леди США Меланья Трамп запустила коллекцию NFT под названием "1776" в преддверии Дня независимости США, отмечаемого 4 июля.

Как передает Report , об этом сообщает Fox News.

Коллекция состоит из шести изображений главных достопримечательностей США — в том числе, Статуи свободы, горы Рашмор и Колокола свободы, расположенного в Филадельфии. К каждому изображению прилагается музыкальный трек с патриотическими мотивами.

Как заявили представители Меланьи Трамп, каждый из предметов коллекции отображает свой аспект американской жизни и создан для того, чтобы выразить "основы американских идеалов".

"Коллекция "1776" вдохновлена несколькими культовыми достопримечательностями, которые мне повезло посетить в то время, когда я служила первой леди. Каждая ее часть позволяет взглянуть на историю нашей нации, культуру и патриотизм", — сказала Меланья Трамп Fox Digital.

Меланья Трамп выполняла роль первой леди США с 2017 по 2020 год после того, как на пост 45-го президента США был избран ее муж Дональд Трамп.