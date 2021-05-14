Мексиканские ученые обнаружили новый вид динозавра

Мексиканские исследователи обнаружили новый вид травоядного динозавра с гребнем на голове, который обитал на нашей планете 72-73 миллиона лет назад.

Мексиканские исследователи обнаружили новый вид травоядного динозавра с гребнем на голове, который обитал на нашей планете 72-73 миллиона лет назад.

Как передает Report, об этом сообщается в релизе Национального института антропологии и истории Мексики.

Останки были обнаружены на дне бывшего водоема в штате Коауила на северо-востоке Мексики. Неизвестную ранее находку отнесли к новому виду - Tlatolophus galorum. Около 80% черепа динозавра сохранились, благодаря чему удалось опознать новый вид.

Находка была сделала в рамках проекта, запущенного еще в 2013 году. Тогда ученые обнаружили в регионе хорошо сохранившуюся хвостовую кость динозавра, принадлежащего к семейству гидрозавридов. Исследователи продолжили раскопки и постепенно собрали из костяных фрагментов черепной гребень длиной 1.32 метра, а также другие части черепа, в том числе нёбо, кости челюсти, а также часть, в которой располагался мозг.

Анализ показал, что эти останки отличаются от останков других динозавров, принадлежащих к семейству гидрозавридов. "После всех этих находок, мы убедились в том, что наткнулись на новый род и вид динозавров с гребнем", - приводятся в релизе слова одной из исследователей института Фелисы Агилар.