Мексиканские археологи обнаружили древние изделия из китайского фарфора

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Мексиканские археологи обнаружили тысячи фрагментов изделий из китайского фарфора 400-летней давности у побережья портового города Акапулько.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости. По информации Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), найденные в ходе раскопок фрагменты столовой посуды, предположительно, относятся к периоду 16-17 веков. Это объясняется тем, что в те времена в порт Акапулько прибывали первые суда из Манилы, которые среди прочих товаров также доставляли китайский фарфор.

По данным Роберто Хунко, исследователя из департамента подводной археологии INAH, обнаруженные осколки были изготовлены во времена императора Ваньли из династии Мин, правившего в Китае в период с 1572 по 1620 годы.

Анализируя детали найденных фрагментов, Роберто Хунко пришел к выводу, что они были произведены на территории города Чжанчжоу в провинции Фуцзянь, а также в городе Цзиндэчжэнь, который называют "столицей фарфора".