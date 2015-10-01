​Медведь разломал каяк на глазах у путешественницы - ВИДЕО

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Женщина, путешествующая на каяке, сняла видео, на котором медведь уничтожает ее лодку.

Как передает Report, ролик опубликован на канале автора в YouTube.

Инцидент произошел на Аляске, в районе приюта Берк-Бей. По словам Мари Мэйли, медведь появился внезапно и стал к ней быстро приближаться. Для самозащиты туристка использовала перечный газ.

Однако это только разозлило животное, которое впоследствии выместило агрессию на лодке. Попытки прогнать медведя оказались тщетными.

Как сообщила Мари, нападение длилось на протяжении пятнадцати минут. Когда медведь ушел, ей все же удалось добраться на изувеченном каяке до лагеря, где хранились ее вещи.