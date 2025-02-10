Мавзолей Ленина закроется на два месяца

Мавзолей Ленина на Красной площади закроется на профилактические работы почти на два месяца.

Мавзолей Ленина на Красной площади закроется на профилактические работы почти на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

"В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - сказали в ФСО.

Плановые профилактические работы в мавзолее проводятся примерно раз в два года, но их детали обычно не разглашаются. Такие работы, в частности, проводились в 2017, 2019, 2022, 2023 годах.