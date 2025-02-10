Мавзолей Ленина закроется на два месяца

Мавзолей Ленина на Красной площади закроется на профилактические работы почти на два месяца.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.
"В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - сказали в ФСО.
Плановые профилактические работы в мавзолее проводятся примерно раз в два года, но их детали обычно не разглашаются. Такие работы, в частности, проводились в 2017, 2019, 2022, 2023 годах.