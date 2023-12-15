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Мать Маска заявила, что Байден мешает ее сыну делать мир лучше

Мать Маска заявила, что Байден мешает ее сыну делать мир лучше Президент США Джо Байден мешает Илону Маску делать мир лучше.
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15 декабря 2023 г. 05:58
Мать Маска заявила, что Байден мешает ее сыну делать мир лучше

Президент США Джо Байден мешает Илону Маску делать мир лучше.

Как передает Report, такое мнение выразила мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск.

"Я мать Илона Маска. Его цель - сделать мир лучше. Нынешний президент США хочет остановить его. Люди в других странах гордятся Илоном и не понимают мотивов президента США", - написала она на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Так Мэй Маск прокомментировала слова члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что Байден будет использовать разные способы, чтобы "следить за" Маском.

Ранее Маск заявил, что он не будет голосовать за Байдена на следующих выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке İlon Maskın anası: “Bayden oğlumun dünyanı daha yaxşı yerə çevirməsinə mane olur”

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