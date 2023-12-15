Мать Маска заявила, что Байден мешает ее сыну делать мир лучше

Президент США Джо Байден мешает Илону Маску делать мир лучше.
Как передает Report, такое мнение выразила мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск.
"Я мать Илона Маска. Его цель - сделать мир лучше. Нынешний президент США хочет остановить его. Люди в других странах гордятся Илоном и не понимают мотивов президента США", - написала она на странице в соцсети X (ранее Twitter).
Так Мэй Маск прокомментировала слова члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что Байден будет использовать разные способы, чтобы "следить за" Маском.
Ранее Маск заявил, что он не будет голосовать за Байдена на следующих выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года.