Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в дагестанском Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает Report cо ссылкой на ТАСС.

"За всю историю органов ЗАГСа я впервые встречаю на древней земле Дербента такое грандиозное событие - самая большая многонациональная свадебная церемония.

В книгу отдела записей актов гражданского состояния администрации города Дербента 29 сентября 2019 года внесены соответствующие данные 24 пар представителей 16 национальностей. Руководствуясь семейным кодексом РФ, подтверждаю факт регистрации данных пар, создающих сегодня свою семью, о чем и расписываюсь", - сообщила начальник отдела ЗАГСа администрации Дербента Татьяна Марченко.