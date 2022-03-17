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Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира

Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, сохранил в 2022 году лидерство в рейтинге богатейших людей мира по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes).
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17 марта 2022 г. 20:14
Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира

Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, сохранил в 2022 году лидерство в рейтинге богатейших людей мира по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг на сайте издания.

Состояние Маска, указывается в исследовании, за год выросло на 8 млрд долларов и достигло 205 млрд долларов. В тройку лидеров рейтинга также вошли разместившийся на втором месте основатель и глава компании Amazon Джефф Безос и Бернар Арно - президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Их состояния авторы исследования оценили в 188 млрд долларов и 153 млрд долларов соответственно. При этом состояние Джеффа Безоса уменьшилось на 1 млрд доллар, а Бернара Арно - увеличилось на 39 млрд долларов.

Из десятки лидеров рейтинга в 2022 году выбыл китайский миллиардер, владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu Чжун Шаньшань, который в 2021 году впервые вошел в топ-10. В рейтинге этого года он опустился на восемь позиций и оказался на 15-м месте с состоянием 71,7 млрд долларов. Этот миллиардер остается при этом самым богатым человеком в Китае.

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