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Маск назвал сроки запуска кораблей Starship к Марсу

Маск назвал сроки запуска кораблей Starship к Марсу Американский предприниматель Илон Маск рассчитывает, что космический корабль Starship сможет отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года.
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8 сентября 2024 г. 04:37
Маск назвал сроки запуска кораблей Starship к Марсу

Американский предприниматель Илон Маск рассчитывает, что космический корабль Starship сможет отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Первые корабли Starship будут запущены к Марсу через два года, когда откроется следующее трансферное окно между Землей и Марсом. Они будут непилотируемыми и должны будут проверить безопасность посадки на Марсе. Если посадка пройдет успешно, первые пилотируемые запуски на Марс состоятся через четыре года", - уточнил Маск.

Он добавил, что после этого частота полетов будет "расти экспоненциально". Главная их цель - "создать самодостаточный город через 20 лет", отметил предприниматель.

Разработкой Starship занимается принадлежащая Маску компания SpaceX. Предполагается, что космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю.

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