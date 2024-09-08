Маск назвал сроки запуска кораблей Starship к Марсу

Американский предприниматель Илон Маск рассчитывает, что космический корабль Starship сможет отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года.

Американский предприниматель Илон Маск рассчитывает, что космический корабль Starship сможет отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года.

Как передает Report , об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Первые корабли Starship будут запущены к Марсу через два года, когда откроется следующее трансферное окно между Землей и Марсом. Они будут непилотируемыми и должны будут проверить безопасность посадки на Марсе. Если посадка пройдет успешно, первые пилотируемые запуски на Марс состоятся через четыре года", - уточнил Маск.

Он добавил, что после этого частота полетов будет "расти экспоненциально". Главная их цель - "создать самодостаточный город через 20 лет", отметил предприниматель.

Разработкой Starship занимается принадлежащая Маску компания SpaceX. Предполагается, что космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю.