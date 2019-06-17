Мария Захарова: Баку - это музей под открытым небом - ВИДЕО

“Я люблю Баку. Из него сделали просто музей под открытым небом“.

Как передает Report, об этом на авторской передаче журналиста ТАСС Саадат Кадыровой “Мечты сбываются“ рассказала директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

“В первый раз в современном уже виде я увидела Баку лет шесть назад и с каждым годом он становится все лучше и лучше. Самое главное, что это не просто искусство ради искусства. Этот факт сыграл большую роль, когда цены на нефть и газ пошли вниз. Красота Баку позволила Азербайджану сделать ставку на туризм. Туризм в Азербайджане – это очень важная составляющая внутреннего развития страны, ее экономики и так далее. Такое нельзя сделать в один день, эта инфраструктура закладывалась давно“, - заявила Захарова.

“Мне мама говорит: “Сходи в музей ковров“. Я пришла и это фантастика. Сначала думаешь, ну ковры и ковры, а когда все это видишь: создается совсем другое впечатление. Ведь в каждом регионе была своя школа и где-то эта школа сохранилась, где-то она трансформировалась. И это фантастика“, - сказала официальный представитель российского МИД.

Говоря об азербайджанской кухне, Захарова отметила, что относит ее к кавказской: “Кавказскую кухню я обожаю. Во-первых, мне нравится климат и природа. Я люблю солнце, море. А во-вторых, мне нравится еда, приготовленная на огне“.

Автор же передачи “Мечты сбываются“ Саадат Кадырова в свою очередь рассказала корреспонденту Report о своей любви к Азербайджану: “Азербайджан - моя историческая родина. Я никогда там не жила, но люблю страну всем сердцем. Мой проект “Мечты сбываются“ является авторским, и я могу задавать любые вопросы на своих интервью. В этом случае, грех было бы не использовать возможность, чтобы еще раз рассказать об Азербайджане”, - сказала Кадырова.

Каждый герой в конце передачи исполняет мечту ребенка, подопечного благотворительного фонда, отметила она.

Говоря о героях проекта, Кадырова отметила, что в передаче приняло участие много известных личностей: “У меня уже были режиссер Егор Кончаловский, генерал- майор Виктор Елисеев, профессор Владимир Миронов, солист Большого театра Гедиминас Таранда, а скоро выйдет очень интересное интервью с Михаилом Гусманом. Почти все говорят о Баку с теплотой и большим интересом. Те, кто были хотят вернуться, те кто не были, хотят посетить. Например, недавнее интервью с Марией Захаровой, где она говорит о Баку, как о месте куда ей приятно приезжать. Открою тайну, я давно знаю Машу и мне очень хотелось раскрыть ее с другой стороны. После того как интервью вышло, я получила много откликов, о том, что такой ее мало кто видел. Я рада, что мне удалось и я очень надеюсь, что еще буду радовать своих зрителей”, - сказала журналист.