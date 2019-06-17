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Мария Захарова: Баку - это музей под открытым небом - ВИДЕО

​Мария Захарова: Баку - это музей под открытым небом

“Я люблю Баку. Из него сделали просто музей под открытым небом“.

Как передает Report, об этом на авторской передаче журналиста ТАСС Саадат Кадыровой “Мечты сбываются“ рассказала директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

“В первый раз в современном уже виде я увидела Баку лет шесть назад и с каждым годом он становится все лучше и лучше. Самое главное, что это не просто искусство ради искусства. Этот факт сыграл большую роль, когда цены на нефть и газ пошли вниз. Красота Баку позволила Азербайджану сделать ставку на туризм. Туризм в Азербайджане – это очень важная составляющая внутреннего развития страны, ее экономики и так далее. Такое нельзя сделать в один день, эта инфраструктура закладывалась давно“, - заявила Захарова.

“Мне мама говорит: “Сходи в музей ковров“. Я пришла и это фантастика. Сначала думаешь, ну ковры и ковры, а когда все это видишь: создается совсем другое впечатление. Ведь в каждом регионе была своя школа и где-то эта школа сохранилась, где-то она трансформировалась. И это фантастика“, - сказала официальный представитель российского МИД.

Говоря об азербайджанской кухне, Захарова отметила, что относит ее к кавказской: “Кавказскую кухню я обожаю. Во-первых, мне нравится климат и природа. Я люблю солнце, море. А во-вторых, мне нравится еда, приготовленная на огне“.

Автор же передачи “Мечты сбываются“ Саадат Кадырова в свою очередь рассказала корреспонденту Report о своей любви к Азербайджану: “Азербайджан - моя историческая родина. Я никогда там не жила, но люблю страну всем сердцем. Мой проект “Мечты сбываются“ является авторским, и я могу задавать любые вопросы на своих интервью. В этом случае, грех было бы не использовать возможность, чтобы еще раз рассказать об Азербайджане”, - сказала Кадырова.

Каждый герой в конце передачи исполняет мечту ребенка, подопечного благотворительного фонда, отметила она.

Говоря о героях проекта, Кадырова отметила, что в передаче приняло участие много известных личностей: “У меня уже были режиссер Егор Кончаловский, генерал- майор Виктор Елисеев, профессор Владимир Миронов, солист Большого театра Гедиминас Таранда, а скоро выйдет очень интересное интервью с Михаилом Гусманом. Почти все говорят о Баку с теплотой и большим интересом. Те, кто были хотят вернуться, те кто не были, хотят посетить. Например, недавнее интервью с Марией Захаровой, где она говорит о Баку, как о месте куда ей приятно приезжать. Открою тайну, я давно знаю Машу и мне очень хотелось раскрыть ее с другой стороны. После того как интервью вышло, я получила много откликов, о том, что такой ее мало кто видел. Я рада, что мне удалось и я очень надеюсь, что еще буду радовать своих зрителей”, - сказала журналист. 

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