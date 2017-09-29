Малыш нашел пистолет и ранил двух детей

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Ребенок дошкольного возраста устроил стрельбу в американском городе Дирборн, штат Мичиган.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщается в пресс-релизе местной полиции.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в 10:20 в среду выехали на вызов по адресу Хардинг-стрит. На месте происшествия полиция обнаружила двух раненых детей. Обоим пострадавшим три года.

Дети были госпитализированы в критическом состоянии. В настоящий момент их состояние стабилизировалось.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что стрелявший нашел пистолет дома и случайно открыл огонь. "Это трагедия, которая затрагивает все наше сообщество, и мы желаем всего самого лучшего пострадавшим в этом инциденте", — заявил глава полиции Дирборна Рональд Хаддад.

В ближайшее время полиция решит, будут ли выдвинуты обвинения по данному делу.