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    Малыш нашел пистолет и ранил двух детей

    В настоящий момент их состояние стабилизировалось© Courtesy İmage

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Ребенок дошкольного возраста устроил стрельбу в американском городе Дирборн, штат Мичиган. 

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщается в пресс-релизе местной полиции.

    Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в 10:20 в среду выехали на вызов по адресу Хардинг-стрит. На месте происшествия полиция обнаружила двух раненых детей. Обоим пострадавшим три года.

    Дети были госпитализированы в критическом состоянии. В настоящий момент их состояние стабилизировалось.

    В ходе предварительного расследования выяснилось, что стрелявший нашел пистолет дома и случайно открыл огонь. "Это трагедия, которая затрагивает все наше сообщество, и мы желаем всего самого лучшего пострадавшим в этом инциденте", — заявил глава полиции Дирборна Рональд Хаддад.

    В ближайшее время полиция решит, будут ли выдвинуты обвинения по данному делу.

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